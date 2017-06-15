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SİNYALCİLER: SON AKŞAM YEMEĞİ

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

Film Özeti

Naylon fatura konusunda uzman mali müşavir Nevzat (Burak Satıbol), binbir türlü üçkağıtla yolunu bulmaya çalışan sinyalci Kadir (Erdağ Yenel) ve müşterilerine sahte rakı satan meyhaneci Cengiz (Ayhan Taş), acil 100 bin TL'ye ihtiyaçları olunca İsa'nın Son Akşam Yemeği tablosunun çalınması olayı da dahil olmak üzere birçok belaya bulaşacaklardır.

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