SİNYALCİLER: SON AKŞAM YEMEĞİ
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
Film Özeti
Naylon fatura konusunda uzman mali müşavir Nevzat (Burak Satıbol), binbir türlü üçkağıtla yolunu bulmaya çalışan sinyalci Kadir (Erdağ Yenel) ve müşterilerine sahte rakı satan meyhaneci Cengiz (Ayhan Taş), acil 100 bin TL'ye ihtiyaçları olunca İsa'nın Son Akşam Yemeği tablosunun çalınması olayı da dahil olmak üzere birçok belaya bulaşacaklardır.
15 Haziran 2017 Perşembe 18:30
Etiketler : Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
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