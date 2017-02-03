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Tüylü Kaçak

Tüylü Kaçak

Film Özeti

Martins ailesiyle birlikte sevgi dolu bir evde yaşayan Ozzy, Martinsler'in Japonya'ya gidecek olması yüzünden ortada kalır, nitekim köpeklerin oraya gitmesi izin verilmemektedir. Çaresiz Ozzy'e yeni bir yuva arayan aile, Mavi Dere Oteli adında lüks bir köpek bakım merkezine köpeklerini bırakır. Ancak burası hiç de göründüğü gibi bir yer değildir, köpeklere son derece kötü davranılan, köpeklerin işlettiği bir hapishanedir. Ozzy, burada edindiği Chester, Fronky ve Doc gibi arkadaşlarıyla birlikte buradan kaçarak özgürlüğünü elde etmenin planlarını yapmaya başlar.

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