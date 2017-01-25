VEZİR PARMAĞI

Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.