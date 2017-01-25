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VEZİR PARMAĞI

VEZİR PARMAĞI

 

Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu  kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.

Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye'nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.

 

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