VEZİR PARMAĞI
VEZİR PARMAĞI
Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.
Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye'nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.
25 Ocak 2017 Çarşamba 17:15
Etiketler : VEZİR PARMAĞI
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.