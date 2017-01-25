  1. WEB TV

  2. FRAGMAN

  3. YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ

YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

Etiketler :

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ
YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
DÖNERSE SENİNDİR
DÖNERSE SENİNDİR
HEP YEK 2
HEP YEK 2
UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)
UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)
PEPEE
PEPEE
KÖTÜ ÇOCUK
KÖTÜ ÇOCUK
FELAK
FELAK
MOANA
MOANA
Olanlar Oldu
Olanlar Oldu