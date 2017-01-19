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UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)

Uzay yolcuları (Passengers)

Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt) ve yazar Aurora Dunn'ın (Jennifer Lawrence) kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

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