105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin müteahhidi serbest bırakıldı!İşte nedeni

Hatay'da depremde iki bloğu yıkılan ve 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi 86 yaşındaki Arif Sami Rende'nin yapılan itiraz üzerine yaş haddi nedeniyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Toprak sahibi Rende, "Kreş yapmak için kolon kesildi" iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı.

Kahramanmaraş merkezli çifte depremde 40 binin üstünde insan hayatını kaybederken, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan yapılardan biri de Rende Sitesi'ydi. Dört bloktan oluşan sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edilmişti.

105 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Blok, 6 Şubat'taki depremde yan bloğun üzerine devrildi, her iki blok da yerle bir oldu. İki binanın enkazında 105 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞ HADDİNDEN SERBEST BIRAKILDI

Aynı aileden yedi kişinin toprak sahibi olduğu sitenin yıkılmasıyla ilgili yalnızca 86 yaşındaki Arif Sami Rende için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Rende'nin avukatları, yaş haddi sebebiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine Arif Sami Rende serbest bırakıldı.

MÜTEAHHİT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016'da da Arif Sami Rende hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak savcı, olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti. Depremin ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatmıştı.

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