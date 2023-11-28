Girne’de ölü bir şahıs bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan bir dükkan içerisinde saat 17.00 sıralarında erkek bir şahıs ölü olarak bulunmuştur.

Yapılan ileri soruşturmada ölü olarak bulunan şahsın Mikhail KAMYSHANOV (E-40) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili polis soruşturması çok yönlü olarak devam etmektedir.

PGM/BRT