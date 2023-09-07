Bilim insanları şaşkın uzaylı olabilir

Okyanusun derinliklerinden çıkarılan esrarengiz nesne bilim dünyasını şaşkınlığa uğrattı. Bilim insanları gizemli nesnenin ne olduğunu açıklayamıyor.

Derin deniz araştırmacılarından oluşan bir ekip, okyanusun dibinde ete benzeyen gizemli bir altın küre keşfetti. Araştırmacılar, esrarengiz nesneyi dünya dışı varlık olarak yorumluyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ekibi, geçen hafta çarşamba günü gizemli küreyi Alaska Körfezi’nin derinliklerinden çıkardı. Gizemli küre ete benzemesi ve içinde bir delik olmasıyla dikkat çekti.

Misyonun canlı yayını sırasında bir araştırmacı, “Bir şey içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştı” gözlemini yaptı. Bir başka araştırmacı da “Umarım onu ​​dürtünce bir şey ortaya çıkmaz. Bir korku filminin başlangıcı gibi” dedi. Başka bir ekip üyesi ise “X-Files’ın ilk bölümünün böyle başladığından oldukça eminim” dedi.

Güney Alaska kıyısının 250 mil açıklarında soyu tükenmiş bir yanardağ keşfeden ekip, uzaktan kumandalı bir araç (ROV) kullandı. ROV, garip nesneyi bir laboratuvarda test edilebilmesi için yavaşça bir tüpün içine aldı.

“NE OLDUĞU ŞU AN İÇİN BİR SIR”

NOAA Gemisi Okeanos Kaşifi Emily Crum, salı günü keşif koordinatörüyle konuştuktan sonra The Mirror’a yaptığı açıklamada, “Küre bir sır olarak kaldı. Görünüşe göre keşif gezisi bitene ve numuneyi tam laboratuvar ortamına alıncaya kadar daha fazlasını öğrenemeyecekler” dedi.

Raporlarda, bilim insanlarının hâlâ şaşkın olmasına rağmen tahminlerde bulunduğu, bazılarının bunun bir yumurta kabuğu veya bir sünger kalıntısı olabileceğini düşündüğü belirtildi. Ekip üyelerinden biri, “Kolektif bilgimiz bunu tanımlayamıyorsa bu tuhaf bir şeydir. Nasıl bir hayvan böyle bir yumurta kabuğu yapar?” dedi.

Araştırma ekibinin dalışı, 24 Ağustos’ta başladı ve 15 Eylül’e kadar devam edecek olan Seascape Alaska 5 keşif gezisinin bir parçası.

sözcü.com.tr