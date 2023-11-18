Araç yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.45 raddelerinde, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Anıt Çemberi’ne giriş yapıp doğu istikametinde seyreden 56 yaşındaki Ayhan Tanburoğlu, yönetiminde bulundurduğu HD 054 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Bulvarı girişinde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan, 45 yaşındaki Dilfuzakhon Sattarova’ya çarptığı belirtildi.

Kazada yaralanan yaya Sattarova, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde burun kırığı ve yüzünde muhtelif yaralanmalardan dolayı müşahede altına alındığı açıklanırken, araç sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.

PGM/BRT