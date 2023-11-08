Her evde var: Çocuklarda hastalık riski yaratıyor

Mutfakların vazgeçilmez unsurlarından olan ocaklarla ilgili endişe yaratan bir araştırma Avrupa'da yapıldı.

Avrupalı bilim insanları, ocakların ciddi sağlık sorunları doğurabileceğini ortaya çıkardı.

Hollanda’daki Uygulamalı Bilimsel Araştırma Örgütü’nde görevli Piet Jacobs, “Elektrikli ocağa geçmek, doğru davlumbaz sistemleri kullanılarak yemek pişirirken ortaya çıkan toksik partikülleri ortadan kaldırabilir” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, ocakların çocuklarda astıma sebebiyet verebilecek toksik parçacıklar ortaya çıkardığını duyurdu. Hollandalı bilim insanları 247 evde inceleme yaptıklarını açıklayarak, geleneksel ocak kullanılan evlerdeki nitrojendioksit oranlarının elektrikli ocak kullanılan evlere göre iki kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Nitrojendioksit seviyelerinin yüksek olmasının akciğerlere zarar verebileceğine dikkat çekilirken araştırmaya dışarıdan katılan İspanya’daki Jaume I Universitesi’nde görevli bilim insanı Juana Maria Delgado-Saborit de, “Bu araştırma farkındalığı artırmak ve çocukları korumak için harekete geçmemiz için kritik bir öneme sahip” dedi.

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