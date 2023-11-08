Engin ve Dilan Polat'ın yasa dışı bahis baronlarıyla yaptığı 'turistik' geziler de mercek altında! Dilan Polat, polise verdiği ifade 31 sayfa tuttu. Dilan Polat, para trafiği hakkında bilgisi olmadığını paylaşarak evlenene kadar kendisine dayısının baktığını evlendikten sonra da ünlülerin fotoğraflarını çektiğini belirtti. Kara para aklamanın haricinde yasa dışı bahis baronlarıyla işbirliği iddiası da oldukça dikkat çekici! Kıbrıs, Batum ve Dubai seyahatlerindeki sır perdesi aralanıyor.

Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan Engin - Dilan Polat soruşturmasında günden güne ilginç gelişmeler yaşanıyor. Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat, sosyal medyada attığı bir storynin 6 milyon kişi tarafından izlendiğini kendi markasıyla ilgili bir gönderi paylaştığında iş yerlerinin önünde sıra olduğunu söyledi.

EVLENENE KADAR KENDİSİNE DAYISININ BAKTIĞINI SÖYLEDİ

İŞTE DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN İFADELERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

'Evlenene kadar bana dayım baktı. 17 yaşında evlendim. 2007'de evlendim. 2014 yılında fotoğrafçılığa başladım. Doğum fotoğrafçılığı yaptım. Sonrasında sosyal medyaya girdim ve kitle büyüdükçe güzellik merkezleri açtım.' diyen Dilan Polat'a bu işletmeleri açarken maddi desteği kimden aldığı soruldu. Dilan Polat bu sorulara 'Bilemiyorum, onları Engin biliyor' yanıtını verdi.

Engin Polat'a da aynı sorular soruldu. Engin Polat, 'Mal varlığımı saymaya kalksam aklıma gelmez.' cevabıyla şaşırttı. Polis, milyonlarca liralık para hareketlerini sordu. Engin Polat, bu paranın kaynağının yanıtını da veremedi. Dilan Polat, 'Benim bir storyim 6 milyon kişiye erişiyordu. Bir tweet atıyordum ve güzellik merkezlerimin önünde sıra oluyordu' dedi.

YASADIŞI BAHİS BARONLARIYLA SIR GÖRÜŞMELER! KIBRIS, GÜRCİSTAN VE DUBAİ..

Yasadışı bahis şirketleri ile Polat ailesi arasındaki ilişki de dosyaya girdi. Yasadışı bahisten kazanılan paraların aklandığına dair iddialar da var. Engin Polat ve Dilan Polat suçlamaları reddetti.

Mali polis şöyle bir detay tespit etti. Polat çifti 2017 yılında Kıbrıs'a gidiyor daha sonra 2019'da Gürcistan'a gidiyorlar. 2022'de de Dubai seyahati yapıyorlar. Dilan Polat ve Engin Polat bu seyahatleri turistik gezi olarak açıklıyor fakat emniyet güçleri bu gezilerin yasa dışı bahis baronlarıyla yapılan görüşmeler olduğunu düşünüyor. Dilan ve Engin Polat, Kıbrıs'a bir günlüğüne gidiyor. Bir günlüğüne gidilen seyahatler bazen günübirlik, bu da polislerin dikkatini çekiyor.

76 YAŞINDAKİ ANNEANNESİNİN ADINA BİLE ŞİRKET AÇMIŞ! 150 MİLYON LİRA...

Engin Polat, 76 yaşındaki anneannesinin adına şirket açmış ve oradan 150 milyon liraları bulan devasa rakamlı sahte faturalar kesilmiş. Polis bu şirketi sorunca Engin Polat 'Anneanneme ek gelir olsun diye açtım' diyerek cevap veriyor.

Ahmet Gün isimli kişinin organizasyonun beyni olduğu ifade ediliyor. Para trafiğini yöneten Ahmet Gün de tutuklu. Polat ailesi hakkında dört ayrı suçlama var.

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