Yapay zeka sayesinde öyle bir şey yaptı ki...

Berlinli bir model, yapay zekâ teknolojisi sayesinde oluşturduğu dijital ikizini kullanarak binlerce dolar kazanıyor. Berlinli model Sika Moon yaptığı hamle sayesinde öyle bir para kazanıyor ki duyanlar şoke oluyor.

Berlinli model Sika Moon sosyam medyanın gündemine girdi. 28 yaşındaki model yapay zekâ kullanarak gerçeğe yakın bir kopya yarattı ve bu sayede sanal dünyada ikinci bir yaşam sürmeye başladı.

Moon, "Yapay zekâ sayesinde, her zaman olmayı hayal ettiğim kişiyi yaratma şansı buldum ve bu sanal ikinci benliğim ayda 20 bin dolar kazanıyor" ifadelerini kullanıyor.

Moon'un sanal ikizi kendisinden daha fazla ilgi görüyor. Şu an itibariyle Sika, Birleşik Krallık'taki Fanvue kazananları arasında ilk yüzde birlik dilimde yer alıyor. Kullanıcılar, ayda 10,99 dolar ödeyerek Sika'nın içeriğine erişebilir ve onunla sohbet edebiliyorlar.

Sika, sanal klonunun gerçek yüzü ve vücuduna dayandığını belirtiyor ve onu kendisinin bir uzantısı olarak görüyor.

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