2 yaşındaki çocuk bebek bakıcısı tarafından dövüldükten sonra yaşam mücadelesi veriyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. 2 yaşındaki Giovanni Reichert, annesinin onu arkadaşı McKinley Slone Hernandez'in bakımına bırakmasının ardından darp edilerek hastanelik oldu. Sarhoş bir bebek bakıcısı tarafından dövüldükten sonra yaşam mücadelesi veren küçük çocuğun annesi oğlunun halini görünce gözlerine inanamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde 2 yaşındaki çocuğunu aynı zamanda arkadaşı olan bir bebek bakıcısının sorumluluğuna bırakan anne eve döndüğünde 2 yaşındaki Giovanni Reichert'in halini görünce büyük bir şok yaşadı.

ONLARCA AMELİYAT GEÇİRDİ

9 News'in haberine göre, 2 yaşındaki küçük çocuk uçakla hastaneye kaldırıldı ve doktorların kafatasının bir kısmını almasını gerektiren beyin kanaması nedeniyle acil bir operasyona ihtiyacı vardı. Entübe edilerek yoğun bakıma kaldırılan çocuk onlarca ameliyat geçirdi.

KDVR haber istasyonunun haberine göre Hernandez, çocuk istismarı (çocuklara yönelik zulüm) şüphesiyle tutuklandı ve 100.000 dolarlık kefaletle tutuluyor.

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