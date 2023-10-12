Metin Akpınar'ın 35 yaşında evlilik dışı bir kızı olduğu ortaya çıktı

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu isminde bir kızının olduğu ortaya çıktı. Gizlilik kararı bulunan ve bugün sonuçlanan davada DNA testleriyle Nebioğlu'nun Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan Nebioğlu, "1,5 aydır uyumuyordum, ben bu haberi bir sindireyim" dedi.

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası ise bugün sonuçlandı.

SOYADINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Ankara Masası'nın özel haberine göre, Antalya'da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağladı. Kararın ardından Instagram hesabından ağlayarak açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Neredeyse 1,5 aydır hiç uyumuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bu haberi bir sindireyim" dedi. Nebioğlu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da soyadını değiştirmeyeceğini söyledi.

Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu

ANNESİ KÖYE BIRAKINCA EVLATLIK VERİLMİŞ

Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım."

"METİN AKPINAR'IN BABAM OLDUĞU RESMİYETE KAVUŞTU"

"Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. "Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum . Duyguluyum."

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