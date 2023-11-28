Cezaevindeki Dilan Polat'tan haber var! Mektup göndererek içini döktü..

Cezaevindeki Dilan Polat mektup gönderdi: Suçlamalar karşısında çaresizim, çok üzgünüm

Kara para aklama ile vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ve eşini arayarak "İntihar edeceğim" diyen Dilan Polat, avukatları aracılığıyla tek sayfalık bir mektup gönderdi. Çocuklarını göremediği için çok üzgün olduğunu belirten Polat, "Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum" dedi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayarak "İntihar etmek istiyorum" dedi. İntihar iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, gazeteci İsmail Saymaz'a avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek suçlamalar karşısında çaresiz olduğunu ve bu sebepten dolayı da çok üzgün olduğunu dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMI GÖREMEDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Saymaz, Dilan Polat'a avukatları aracılığıyla davayla ilgili sorular gönderdi. Gelen soruların ardından bir mektup yazan Polat ise soruları yanıtsız bırakarak şu ifadeleri kullandı: "Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten. Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum."

Dilan Polat, Saymaz'ın sorularına da ilerleyen günlerde cevap vereceği bir mektup yazacak.

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