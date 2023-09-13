Sahne tarzıyla olay oldu! Deniz Seki dayanamadı

Başarılı şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen yine çok konuşulacak bir sahne performansına imza attı. Arkasında kanat detayı bulunan pembe bir tulum tercih eden Gülşen’in pozlarına ünlü şarkıcı Deniz Seki de kayıtsız kalamadı.

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen gündemden düşmüyor. Birçok başarılı şarkıya imza atan ünlü isim sosyal medya hesabından son sahne tarzını paylaştı.

Arkasında simli kanat olan, yanları siyah pembe bir tulum tercih eden Gülşen tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, "Bilemedim ne yazmam gerekiyor; Seni kalbi seviyorum. Bu yetmez mi?" yorumunda bulundu.

mynet.com.tr