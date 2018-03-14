15 valizle geri döndü!

Dil eğitimi için 4 aydır ABD'de olan Aleyna Tilki, 15 valizle Türkiye'ye döndü. Aleyna Tilki'nin havalimanından yaptığı paylaşım görenlerin ağzını açık bıraktı.

İstanbul'a 15 valizle gelen Aleyna Tilki, havalimanından yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı.

"ÖNEMLİ BİR PROJEYE ŞİMDİLİK ARA VERDİM"