15 valizle geri döndü!
15 valizle geri döndü!
A+A-
Dil eğitimi için 4 aydır ABD'de olan Aleyna Tilki, 15 valizle Türkiye'ye döndü. Aleyna Tilki'nin havalimanından yaptığı paylaşım görenlerin ağzını açık bıraktı.
İstanbul'a 15 valizle gelen Aleyna Tilki, havalimanından yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı.
"ÖNEMLİ BİR PROJEYE ŞİMDİLİK ARA VERDİM"
Dil eğitimi için 4 aydır ABD'de olan Aleyna Tilki, önceki gün yurda döndü. İstanbul'a 15 valizle gelen Aleyna Tilki, havalimanından yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı. 31 Mart'taki Bostancı konseriyle 18'inci yaşını kutlayacak olan genç popçu, "ABD'deki çok önemli bir projeye şimdilik ara verdim" dedi.
Etiketler : Aleyna Tilki, ABD, havalimanı, valiz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.