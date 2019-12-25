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25 yıllık efsane geri dönüyor...

25 yıllık efsane geri dönüyor...

25 yıllık efsane geri dönüyor...

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Bir Demet Tiyatro’nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, yılbaşı akşamı Kanal D’de...

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.

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