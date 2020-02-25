28.7 milyon kişiyle paylaştı! Olay oldu

Bir moda etkinliği için Paris'te olan Bella Hadid, işlerini bitirdikten sonra kendisine vakit ayırdı ve bakım sonrası çektiği selfiie ile takipçilerini heyecanlandırdı.

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen dünya çapında bir şöhrete ulaşan ve son derece önemli moda etkinliklerinde podyuma çıkan Bella Hadid, bir etkinlik için gittiği Paris’te kendisine vakit ayırdı ve bir güzellik ve bakım merkezine giderek burada kendisini şımarttı.

Sosyal medya hesabından da üzerinde bornozuyla çektiği son derece seksi bir selfie’sini 28 milyonu aşkın takipçisiyle paylaşan Hadid, çok sayıda beğeni aldı.