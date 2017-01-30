4 Eleme Adayı Belli Oldu!

Survivor 2017 reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Survivor 2017'nin bu haftaki finalinde kimin eleneceği merak konusu oldu? Elenmesi yönünde karar verilen 4 adayın ismi belli oldu. İşte Survivor 2017 detayları...

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2017 izleyicilerinin nefeslerini kesmeye devam ediyor. Başarılı sunucu Acun Ilıcalı'nın yönettiği Survivor 2017 için bu akşam haftanın finali gerçekleşecek. Merakla beklenen elenme adayları ve yarışmaya kimin veda edeceği konusu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte Survivor 2017 hakkındaki tüm merak edilen cevaplar...

Acun Ilıcalı'dan doğum günü tebriği!

Acun Ilıcalı, Acun Medya çalışanı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutlayarak; "Babasının kendisine selamları var. Onu çok seviyormuş" dedi.

Son eleme adayı belirlendi!

Bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi karar verdi...

Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan İlhan Mansız, haftanın dördüncü ve son eleme adayı olarak Sabriye'nin ismini söyledi.

4 eleme adayı konseyde neler söyledi?

Survivor 2017'de eleme çıkan 4 yarışmacı konseyde sırayla söz aldılar. İşte Seda, Sabriye, Sadin ve Denisa'nın sözleri...

Puanı rakibine kaptıran Furkan oyunun ardından gözyaşlarını tutamadı!

Dokunulmazlık oyununda Sadin'le karşılaşan Furkan, uzun mücadelenin ardından puanı rakibine kaptırınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Eser West çok kötü düştü! Ağırlıklara daha fazla dayanamadı...

Dokunulmazlık oyununda Fatih Hürkan ile karşılaşan Eser West, omzundaki ağırlığa dayanamayınca bir anda kendisini yerde buldu.

Erdi'nin kenardan müdahalesi Sema'yı kızdırdı!

Dokunulmazlık oyununda 90 kilo taşıyan Sema, kenardan laf atan Erdi'ye çok sert bir bakış attı.