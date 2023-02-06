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  3. 7.4'lük depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmı yıkıldı
7.4'lük depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmı yıkıldı

7.4'lük depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmı yıkıldı

7.4'lük depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmı yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde Gaziantep Kalesi'nin büyük bir bölümü hasar gördü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen  Gaziantep'te, tarihi kalenin büyük kısmı da hasar gördü.

ENKAZ YOLA SAÇILDI 

Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.

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Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

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17. YÜZYILDA İNŞA EDİLMİŞTİ 

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

Haberler.com

 

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