7 yıllık evli Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden kızlarıyla ilk aile pozu geldi

2016 yılında nikah masasına oturan ve şimdilerde iki kız çocukları olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ilk aile poz verdi. Kobal, paylaşımında büyük kızı Lalin'in de yüzünü ilk kez gösterdi.

Projelerin yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve kızlarıyla tatile çıktı. 7 yıllık evli çift, tatilde aile pozu vermeyi de ihmal etmedi.

KIZININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

iki doğumun ardından setlere dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, yeni sezon öncesi ailesiyle tatil yaptı. Zaman zaman 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Kobal, kızları ve eşiyle bir aile pozunu da yayınladı. "Yaz, sürprizli" notuyla paylaşım yapan oyuncu, büyük kızı Lalin'in de yüzünü ilk kez gösterdi. Kızlarıyla benzer bir elbise kombini yapan Kobal'ın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Filiz Akın, Dolunay Soysert, Burcu Terzioğlu, Ebru Akel, Burcu Kara ve Aydan Taş gibi isimlerden nazar boncuklu yorum geldi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Lalin ve Leyla adında iki kızı var.

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