8 yıllık rüya evlilik bitiyor mu! Ceyda Düvenci'den boşanma itirafı

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir takipçisinin yorumuna cevap veren Ceyda Düvenci, boşanmayı kendisinin istemediğini söyledi.

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği cevabı ise, itiraf niteliğinde.

AYRI AYRI TATİLE ÇIKTILAR

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti. Ancak çift bir süre önce ayrı ayrı tatile çıktı. Bu gelişme de ayrılık iddialarını güçlendirdi.

İTİRAF GİBİ CEVAP

Boşanma soruları karşısında sessiz kalan Ceyda Düvenci, son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Takipçisinin "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip, onu kendi evladından ayırmayacak kadar. Bence bu güzel adamı bırakma çok pişman olursun bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" yorumuna cevap veren Düvenci, "Kararı ben vermedim maalesef" cevabıyla, ayrılığı Bülent Şakrak'ın istediğini itiraf etti.