Yeşim Salkım, Instagram hesabından paylaştığı video ile Seda Sayan'a adeta ateş püskürdü. Seda Sayan, Yeşim Salkım ile arasındaki gerilimi yargıya taşıdı ve hakkında 'konuşma yasağı' çıkardı. Bu yasağı sosyal medya hesabında paylaşan Sayan, Yeşim Salkım'ın ev adresini ve TC kimlik numarasını sansürlemedi.

Yeşim Salkım, bunun üzerine Instagram hesabından Sayan'a sert sözler söyleyen bir video yayınladı: A be gerizekalı, ulan Seda Sayan gibi sözler sarf etti.

Yeşim Salkım, bunun üzerine Instagram hesabından Sayan'a sert sözler söyleyen bir video yayınladı: A be gerizekalı, ulan Seda Sayan gibi sözler sarf etti.

SEDA SAYAN GERİ ADIM ATTI

Seda Sayan, Salkım’ın tepkisi sonrası paylaşımında yer alan adres ve TC bilgisinin üzerini anında kapattı.

NE OLMUŞTU?