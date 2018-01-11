"A be gerizekalı, ulan..."
Şok sözler!
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Seda Sayan, Yeşim Salkım hakkında 'konuşma yasağı' aldırdığına dair kararı Instagram'da yayınladı. TC kimlik numarası ile ev adresi deşifre olan Yeşim Salkım, Seda Sayan ve avukatına tepki gösterdi.
Yeşim Salkım, Instagram hesabından paylaştığı video ile Seda Sayan'a adeta ateş püskürdü. Seda Sayan, Yeşim Salkım ile arasındaki gerilimi yargıya taşıdı ve hakkında 'konuşma yasağı' çıkardı. Bu yasağı sosyal medya hesabında paylaşan Sayan, Yeşim Salkım'ın ev adresini ve TC kimlik numarasını sansürlemedi.
'A BE GERİZEKALI'
Yeşim Salkım, bunun üzerine Instagram hesabından Sayan'a sert sözler söyleyen bir video yayınladı: A be gerizekalı, ulan Seda Sayan gibi sözler sarf etti.
SEDA SAYAN GERİ ADIM ATTI
Seda Sayan, Salkım’ın tepkisi sonrası paylaşımında yer alan adres ve TC bilgisinin üzerini anında kapattı.
NE OLMUŞTU?
Seda Sayan, Gülben Ergen'i programına çıkarıp arkadaşının yanında olunca bu duruma Seren Serengil çok bozuldu. Seren Serengil 'Ablam' dediği Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Seren Serengil'in ardından Seda Sayan'a bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Yeşim Salkım Seda Sayan'a: Madem televizyoncusun beni de çıkar o programa benim reytingim ondan daha yüksek demişti.
Etiketler : Seda Sayan, Yeşim Salkım, konuşma yasağı
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