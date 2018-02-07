ABD'ye fazla gelen Nusret'ten flaş karar!

ABD'de ikinci restoranını New York’ta açan Nusr-Et, yemeklerin pahalı olduğu eleştirilerine, ABD'de kuracağı ve fiyatların daha makul seviyelerde olacağı bir burger zinciriyle yanıt vermeye hazırlanıyor.

Nusret'in yeni işindeki ortağı ise İsrail asıllı emlak kralı Rotem Rosen. Miami’nin ardından ABD'de ikinci restoranını New York’ta açan Nusr-Et, son dönemde hem hijyen hem de pahalılık konusunda ülke medyasının dilinde.

New York Post'a konuşan Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, kuracağı burger zincirinin adının, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla 'Salt Bae' olacağını açıkladı.

"Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi.

'Sadece zenginler için olmayacak'

Haberde, restoranın yaklaşık 400 metrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı ve alkol satışı da yapılacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı. Gökçe, yeni konsept için "Sadece zenginler için olmayacak" diye konuştu.