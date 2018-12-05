ACİL TELEFON NUMARALARI DEĞİŞTİ!

İskele Bölgesi’nde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, Dipkarpaz Polis Karakolu, Ziyamet Polis Karakolu ve Yeşilköy İtfaiyesine ait mevcut hatlar devre dışı kaldı. Arıza giderilene kadar vatandaşların Dipkarpaz Polis Karakoluna 0548 811 7764, Ziyamet Polis Karakoluna 0548 811 7754 ve Yeşilköy itfaiyesine ise 0548 811 7505 çağrı numaralı hatlardan ulaşılması istendi.