Acun Ilıcalı’nın kızı Banu dört buçuk aylık hamile

50 yaşındaki Acun Ilıcalı dede oluyor. Ünlü ismin 30 yaşındaki kızı Banu dört buçuk aylık hamile, bebeğin cinsiyeti ise kız...

Acun Ilıcalı’nın üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen büyük kızı Banu hamile. Şu an dört buçuk aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği söylenen Banu Ilıcalı’nın, mutlu haberi babasına ‘Dede oluyorsun’ diyerek verdiği öğrenildi.