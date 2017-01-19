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ACUN ILICALI'NIN SURVİVOR HAZIRLIĞI

ACUN ILICALI'NIN SURVİVOR HAZIRLIĞI

Acun Ilıcalı'nın Survivor hazırlığı

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Survivor 2017'nin çekimleri için Dominik'te çalışmalarına devam eden Acun Ilıcalı, denizde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2017'nin çekimleri için Karayipler'e gitti. Ünlü televizyoncu, Dominik'te çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

TV8'in sahibi, denizde çekilmiş fotoğrafına "Survivor öncesi son hazırlıklar" notunu yazdı

 

 

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