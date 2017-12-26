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Acun'dan bomba üstüne bomba!

Acun'dan bomba üstüne bomba!

Aleyna Tilki...

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Her yıl, yılbaşı gecesi için özel programlar hazırlayan Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'ın ardından O Ses Türkiye'de Aleyna Tilki'nin de olacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi için de reytingleri patlatmaya hazırlanıyor.

CEM YILMAZ DA YER ALACAK 

 
O Ses Türkiye'ye Cem Yılmaz'ın konuk olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin de yılbaşı gecesi yer alacağını duyurdu. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de!
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