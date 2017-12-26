Acun'dan bomba üstüne bomba!

Her yıl, yılbaşı gecesi için özel programlar hazırlayan Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'ın ardından O Ses Türkiye'de Aleyna Tilki'nin de olacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi için de reytingleri patlatmaya hazırlanıyor.

CEM YILMAZ DA YER ALACAK