Acun'dan bomba üstüne bomba!
Aleyna Tilki...
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Her yıl, yılbaşı gecesi için özel programlar hazırlayan Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'ın ardından O Ses Türkiye'de Aleyna Tilki'nin de olacağını duyurdu.
Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi için de reytingleri patlatmaya hazırlanıyor.
CEM YILMAZ DA YER ALACAK
O Ses Türkiye'ye Cem Yılmaz'ın konuk olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin de yılbaşı gecesi yer alacağını duyurdu. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de!
Etiketler : yılbaşı gecesi, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz', O Ses Türkiye, Aleyna Tilki
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