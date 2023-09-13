Aldatılmanın acısını sahnede çıkardı! Bıçaklarla yaptığı intikam dansı olay

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahneye çıktı. 46 yaşındaki sanatçı, sahnede yaptığı bıçaklı intikam dansıyla geceye damga vurdu. Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira'nın ödül gecesinde yaptığı dans "intikam dansı" olarak yorumlandı.

2 çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılan ve 11 yıllık mutlu birlikteliği sona eren Shakira, intikam dansıyla MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vurdu.

GECEDE ÖDÜL ALDI

2023 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Latin şarkıcı Shakira'ya da küresel müziğe katkılarından dolayı Video Vanguard ödülü verildi.

İNTİKAM DANSI NEFES KESTİ

Gecede sahne alan Kolombiyalı yıldız, bıçaklarla dans etti. Geçtiğimiz aylarda Gerard Pique tarafından aldatılan ünlü şarkıcı hem nefes kesti hem de sahnede adeta intikamını aldı. Shakira'nın ödül gecesinde yaptığı dans 'intikam dansı' olarak yorumlandı.

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