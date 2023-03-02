Aleyna Tilki: Artık bir ayağım Hatay'da!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesine giderek çocuklarla vakit geçiren Aleyna Tilki, "Sık sık Hatay'a gidip, geliyorum" dedi.

Depremzede çocuklar için oyuncak toplayan Aleyna Tilki, rapçi Sefo ile birlikte Hatay'a gitmişti. 22 yaşındaki şarkıcı, afet bölgesinde çocuklarla oyunlar oynayıp, moral vermişti.

"ÇOCUKLARLA ARAMDA ÇOK ÖZEL BİR BAĞ OLUŞTU"

Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen Tilki, “Artık bir ayağım Hatay’da. Sık sık gidip, geliyorum. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor” açıklamasını yaptı.

Milliyet