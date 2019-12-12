Aleyna Tilki: ‘Kendimi harcadım’

Müzik kariyerinde önemli adımlar atan ve albüm çalışmalarını Amerika'da sürdüren Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. "Ben en çok kendimi harcadım" itirafında bulunan Tilki daha sonra leopar desenli taytıyla cesur poz verdi.

Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve adını dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group’la albüm anlaşması yaparak sınırların dışına taşımaya hazırlanan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

“DÜNYADA EN ÇOK HARCAMA YAPAN KİŞİYİM”

Hayranları tarafından her paylaşımı sıkı bir şekilde takip edilen Aleyna Tilki, Twitter hesabından “Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım” notuyla şaşırttı. Twitter hesabından ilginç sözler paylaşan genç popçunun bu paylaşımı da hayranları tarafından garipsendi. Çoğu takipçi “Arbesk mi dinliyorsun sen, Yine bir şeyler mi içtin” gibi yorumlar yaptı.