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Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin makyajsız yatak pozları magazin gündemine oturdu

Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin makyajsız yatak pozları magazin gündemine oturdu

Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin makyajsız yatak pozları magazin gündemine oturdu

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Şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan arkadaşı Serel Yereli'yi ziyaret ederek evini temizlemede yardım etti. İkili daha sonra yatakta yorgunluk pozu verdi. İkilinin makyajsız halleri dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı  Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan yakın arkadaşı  Serel Yereli'yi ziyaret etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli'nin evinde temizlik de yapan Tilki, o anları hesabından paylaştı.

SEREL'DEN "AFERİN KIZIMA" YORUMU

Serel Yereli, pencereden yorgan silkelediği sırada Aleyna Tilki'ye "Aferin kızıma. Göster İngiltere'ye yorgan nasıl temizlenir. Aferin koçum benim" dedi.

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YATAKTA YORGUNLUK POZU

Tilki ve Serel Yereli daha sonra ise yatakta yorgunluk pozu verdi. İkilinin hayranları, paylaşımlara "Gelelim mi yardıma?" yorumlarında bulundu.

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