Aleyna Tilki'nin bikinili pozlarındaki ayak detayı, cesur paylaşımının önüne geçti

Aleyna Tilki'nin nehir kenarında çektirdiği bikinili pozları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü ismin verdiği bir pozunda ayak parmaklarının sıra dışı görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaz paylaşımlarına devam ediyor. Nehir kenarında bikinili poz veren Tilki'nin bir pozunda ayak parmaklarının tuhaf görüntüsü en dikkat çeken detaylardan biri oldu.

NEHİR KENARINDAN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Hem şarkıları hem de paylaşımları ile adından söz ettiren Tilki, nehir kenarında verdiği bikinili pozlarını peş peşe sıraladı. Tilki'nin cesur karelerine ise hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

"O AYAKLAR NE ÖYLE"

Ancak Aleyna Tilki'nin pozlarında ayak detayı tüm fotoğrafın önüne geçti. "Nehir ruhu perileri ve büyülü doğa" notuyla paylaşım yapan Tilki'ye "O ayaklar ne", "Abla Icardi misin maşallah?", "O ayak parmakları nasıl oldu?" yorumları geldi.

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