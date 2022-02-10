Alişan'la boşanacakları konuşulan Buse Varol alyansını çıkardı!

Boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Alişan ile Buse Varol konuyla ilgili açıklama yaptı. Alişan “Bizi bize bırakın, kararı biz verelim” derken Buse Varol’un iddiaların ardından alyansını takmaması dikkat çekti.

4 yıllık evliliklerini bitirme noktasına geldikleri konuşulan Alişan ve Buse Varol, gündemden düşmüyor. Evlerini ayırdıkları iddia edilen çift, konuyla ilgili konuştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Alişan, şöyle dedi:

“Dilekçeler verilmiş. Kararlar alınmış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın. Bizi bize bırakın. Kararı biz verelim.”

ÖYLE BİR ŞEY YOK

Buse Varol önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirlerin “Boşanma haberleri doğru mu? Evleri ayırdınız mı?” soruları karşısında Varol, “Bu haberlerden sıkıldım. Konuşmak istemiyorum. Öyle bir şey olur mu? Hiç de öyle bir şey yok” yanıtını verdi.

İKİ FARKLI BUSE

Geçtiğimiz pazartesi günü bir AVM’de görüntülenen Buse Varol’un parmağındaki alyansının önceki gün yaptığı AVM turunda olmaması dikkat çekti.

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