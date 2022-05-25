Alperen Duymaz’dan o iddialara fotoğraflı yanıt

Alperen Duymaz iki yıl önce evlendiği Kübra Keltik ile boşanacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

‘Acı Aşk’, ‘Tatlı Küçük Yalancılar’, ‘Çukur’, ‘Çarpışma’, ‘Zemheri’, ‘Son Yaz’ ve ‘Erkek Severse’ gibi dizilerde rol alan Alperen Duymaz, iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile nikâh masasına oturmuştu. Geçen gün çiftin, boşanacağı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından eşi Kübra Kelkit’in kahkaha attığı fotoğrafı paylaşarak boşanma iddiasını yalanladı.

Haberler.com