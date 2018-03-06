Amerikan basınından ayrılık iddiası!

Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara-Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurdu. Haber, 'Lima piyasaya geri döndü' başlığıyla duyurdu.

En son Oscar törenininde de yalnız görüntülenen Adriana Lima yeniden bekar hayatına geri döndü. Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.

Haber konunun sorulduğu Adrina Lima'nın temsilcinin geri dönüş yapmadığı da belirtiliyor. Bakalım Metin Hara cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi?