Arda Turan-Berkay davası yarın görülecek

Arda Turan ve Berkay Şahin 3 ay önce İstanbul Emirgan'daki bir gece kulübünde kavga etmiş ve Turan, Şahin'in burnunu kırmıştı...

Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında tartışmış, daha sonra Arda'nın Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı.

Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmiş ve silah bir el ateş almıştı. Bu anların görüntüleri ise Kanal D Haber'de ekranlara gelmişti.

Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte Arda Turan'a tepkiler artarken Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, ‘cinsel taciz’, ‘kasten yaralama’, ‘Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsini istiyor.