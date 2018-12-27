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Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

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Berkay, kendisine yumruk atan Arda Turan’a tazminat davası açacağını söyledi.

Berkay, kendisine yumruk atan Arda Turan’a tazminat davası açacağını söyledi. Burnundan ameliyat olan şarkıcı, “Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu. Çıkamadığım sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim  çocuğumun hakkı var” diyerek, sitem etti. 

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