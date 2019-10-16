Arka Sokaklar'a dahil oldu!
Arka Sokaklar'a dahil oldu!
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Oyuncu Mert Öcal, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi.
İş nedeniyle ekranlara bir süre ara veren Mert Öcal, hayranlarına müjde vererek, “Yeni sezonda 13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisiyle anlaştım'' dedi.
Öcal, soruları cevaplamasının ardından Beymen mağazasına girerek yaklaşık bir saat alışveriş yaptı.
Etiketler : Mert Öcal, Arka Sokaklar
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