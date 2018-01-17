Asena'ya kötü haber!

Ünlü futbolcu Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde avukatı Emrah Pamuk aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Erkin; boşandığı eşi Asena Atalay'ın, kendi soyadı olan Erkin'i kullanmasını önlemek adına Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin yasaklanması için ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

ASENA ERKİN YAZILMAYACAK

Avukatı tarafından mahkemeye sunulan talep dilekçesinde, ünlü futbolcunun Asena Atalay ile boşandığını fakat bazı yayın organlarında birlikte resimlerinin kullanıldığını anlattı.

Erkin, basında yer alan resimlerinin yanı sıra görsel-yazılı basında, internet ortamında ve haber sitelerinde Asena Atalay'ın halen Asena Erkin ismiyle anıldığını öne sürdü.