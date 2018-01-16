Aşkı bitiren fotoğraf!

Evlenecekleri beklenirken bir anda ayrılık kararı alan Sıla ile Ahmet Kural herkesi şoke etmişti. Ayrılığın arkasından Sıla'nın iş adamı Okan Can Yantır ile baş başa görüşmesi çıktı.

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor derken Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı. Herkes ikilinin ayrılık nedeni olarak Ahmet Kural'ın Sıla'yı aldatmasından olduğunu düşünürken olay tam tersi çıktı. Sıla, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile baş başa yemek yiyince Ahmet çıldırmış.

AHMET KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla 1 yıllık ilişkilerini önceki gün bitirmişti. Sıla, oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile buluşup baş başa yemek yedi.

Sıla'nın bu hareketi Ahmet Kural'ı kıskançlık krizine sokunca ilişkinin bittiği iddia edildi.