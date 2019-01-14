2,5 yıllık ilişkilerini geçen nisanda noktalayan Murat Boz ve Aslı Enver, sürpriz bir kararla yeniden barışmıştı. Aslı Enver barışma sonrası Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u takibe aldı

Geçen günlerde Murat Boz ile barışan Aslı Enver'den beklenen hamle geldi. Aslı Enver, müstakbel kayınvalidesi Nedret Boz'u Instagram hesabından takibe aldı.

"ÖZEL HAYATIMIZLA İLGİLİ KONUŞMAMA KARARI ALDIK"

Aslı Enver, geçen günlerde yaptığı açıklamada "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık" demişti.