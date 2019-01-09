Aslı Enver'in şaşırtan fotoğrafı
Aslı Enver'in şaşırtan fotoğrafı
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Oyuncu Aslı Enver, lise arkadaşlarıyla buluştu.
Ünlü oyuncular Aslı Enver ve Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver, Sözen ve Nilay Sorguven, eski günleri yâd etti.
Sosyal medya üzerinden lise fotoğraflarını paylaşan grup, "2000-2019... Pilav günü" notunu düştü.
Etiketler : Aslı Enver, lise arkadaşları, Melisa Sözen
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