Ata Demirer 8 yıl sonra aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisi duyanları şaşırttı...

Ünlü komedyen Ata Demirer 8 yıl önce Özge Borak ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Uzun yıllardır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü isim yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu, komedyen ve müzisyen Ali Ata Demirer Eyvah Eyvah filminde birlikte rol aldığı oyuncu eşi Özge Borak ile yaşadıkları aşkı 2012 yılında nikah masasına taşımışlardı.

ATA DEMİRER'İN YENİ AŞKI

Filmin serisini birlikte tamamlayan çift iki yıllık evliliklerini ani bir kararla bitirmişlerdi.

2014 yılında sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı ayrılan çift kötü haberle hayranlarını üzmüşlerdi.

Özge Borak ile ayrılığından sonra uzun süre aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü komedyen Ata Demirer kendisini işine adamış ve emlak zengini olma yolunda ilerlemişti.

YENİ AŞKI ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 8 yılın ardından kalbini kapattığı aşka tekrardan kapılarını açtı.

in aşka yelken açtığı isim duyanları şaşkına uğrattı.

İddiaya göre, Demirer, kimono tasarımcısı Serenay Tütüncü'yle aşk yaşamaya başladı. Yeni aşıklar yaz tatillerini Çanakkale'de Gökçeada'da geçirdi.

Taze ilişkileri güzel giden 50 yaşındaki Ata Demirer ve sevgilisinin bol bol eğlendiği ve çok iyi anlaştıkları da iddialar arasında.

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