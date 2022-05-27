Ata Demirer'in yeni karakteri Recep İvedik'e benzetildi, Şahan Gökbakar'dan yanıt gecikmedi

Ünlü komedyen Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' filminin ana karakteri, bazı medya organları tarafından Recep İvedik'e benzetildi. Konu sosyal medyada da gündem olurken; Şahan Gökbakar'dan da yorum geldi. İkili arasındaki diyalog Twitter'a yansıdı.

Komedyen Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, başrolünde yer aldığı 'Bursa Bülbülü' filminin çekimleri Erdek'te başladı. Demirer'in filmden 'Cengiz Sezen' adındaki karakterini tanıtan fotoğrafları paylaşmasının ardından, karakter Recep İvedik tiplemesine benzetildi.

Bazı medya organlarında çıkan haberler, sosyal medyaya da taşındı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YORUM GELDİ

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da, benzetmenin ardından, Twitter hesabından "Recep İvedik ikonik bir karakter olduğu için benzetilmesi normal. Benim için sorun yok. Ata değerli bir komedyen. Yolu açık olsun, inşallah gişesi de benzesin. Ama geçmesin tabii" yazdı.

ATA DEMİRER'DEN YANIT

Gökbakar'ın tweetine yanıt veren Ata Demirer ise "Çok kibarsın kardeşim benim. Sağ ol, var ol. Biz gideriz filmler kalır, gönüller bir olsun sinemalar dolsun inşallah" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet