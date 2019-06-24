Ayrı ayrı tatil!
Ayrı ayrı tatil!
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Beren Saat'in başrol oynadığı Netflix dizisi 'Atiye'nin birinci sezon çekimleri bitti. Ekip, yeni bölümler öncesi mola verdi. Beren Saat de ekip arkadaşları ile kısa bir tatile çıktı. Eşi Kenan Doğulu ise ağabeyi Ozan ve kardeşi Canan Doğulu ile tekne turu yapacak.
Bilindiği gibi; çiftin evliliği üzerinde 4 aydır kara bulutlar dolaşıyor.İlk kriz Beren Saat'in 26
Şubat'taki Instagram paylaşımında patlak vermişti.
Saat, eşi Kenan Doğulu'nun 31 Mayıs'taki doğum gününde yaptığı paylaşımda şöyle yazmıştı: ''Sen masumiyetini kaybettin; ben de yol arkadaşımı.''
Beren Saat arkadaşlarıyla tatile çıktı.Kenan Doğulu, ağabeyi Ozan ve kardeşi Canan ile tatile çıkacak.
Etiketler : Beren Saat, tatil
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