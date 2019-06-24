Ayrı ayrı tatil!

Beren Saat'in başrol oynadığı Netflix dizisi 'Atiye'nin birinci sezon çekimleri bitti. Ekip, yeni bölümler öncesi mola verdi. Beren Saat de ekip arkadaşları ile kısa bir tatile çıktı. Eşi Kenan Doğulu ise ağabeyi Ozan ve kardeşi Canan Doğulu ile tekne turu yapacak.