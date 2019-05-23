Babel kritere takıldı!

Listesini oluştururken ilk olarak bonservisi elinde olan isimlere yönelen sarı-lacivertlilerde, tecrübeli futbolcunun da adı geçti. Teknik direktör Ersun Yanal oyuncuyu isterken, idareciler yaş ve maliyet nedeniyle Ryan Babel’e onay vermedi.

Fenerbahçe’de yapılacak transferlerin kriterleri belirlendi, sarı-lacivertlilerin ilk olarak bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceği öğrenildi. Yapılan listenin %80’ine yakınının bu futbolculardan oluştuğu bildirildi.

Düşünülen isimler arasında bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen ve yeni sezon için Galatasaray’ın anlaştığı Ryan Babel de yer alıyordu. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da olumlu rapor verdiği Hollandalı yıldızı sarı-lacivertli idareciler de masaya yatırdı.

Yapılan değerlendirmede futbolcunun son performansı yeterli olsa da yaşı ve maliyeti gibi etkenler sebebiyle Babel’den vazgeçildi. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli daha genç ve olası satışından gelir elde edilecek isimleri kadroya katmayı düşünüyor.

Valbuena yolcu

Bu kriter nedeniyle kadrodaki bazı yaşı ilerlemiş isimlerden de vazgeçilecek. Bu oyuncuların başında Valbuena’nın geldiği öğrenildi.Futbolcunun, kalması için çok ısrar edilmeyecek ve düşük bir teklif yapılacak. Maçın tamamında oynaması fiziksel açıdan çok mümkün olmayan Fransız futbolcu, sadece ikinci yarılarda ya da son yarım saatte etkili olabiliyor.Erzurum maçında adalesinden sakatlanan tecrübeli oyuncu, arka arkaya maça çıktığında ise sakatlıklarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle düşük ücreti kabul etmesi beklenmeyen Valbuena da takımdan ayrılacak.