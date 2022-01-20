Bahar Candan İzzet Yıldızhan'a inat bikinili pozlarını paylaştı!

Fenomen Bahar Candan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına, ''Utanıyorum ama hak etti'' notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları, Candan'ın, ''Sahneye de külotla çıkmasınlar ya!'' açıklamasıyla tartışmaların odağına oturan İzzet Yıldızhan'a göndermede bulunduğunu öne sürdü.

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozlarına ''Kostümlerim Gülşen'le yarışır. Ne diyorsun İzzet abi?'' notunu düşerek, İzzet Yıldızhan'a seslenmişti. Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan da benzer bir tepki geldi. Bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Bahar Candan, ''Utanıyorum ama hak etti'' diyerek, İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, İzzet Yıldızhan'ın 'külot' yorumuna, ''Böyle düşünen erkekler bana sapık gibi geliyor'' sözleriyle karşılık vermişti.

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