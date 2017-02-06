BARBAROS ŞANSAL HAKKINDAKİ İDDİANAME REDDEDİLDİ
Barbaros Şansal hakkındaki iddianame reddedildi
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Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi.
Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi.
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